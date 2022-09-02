74-летний Михаил Шуфутинский мечтает о ребёнке от молодой жены

В интервью Алёне Жигаловой Шуфутинский рассказал, что его будущая супруга пришла в его коллектив совсем молодой. По его словам, Светлана почти 25 лет проработала вместе с артистом. Когда шансонье овдовел, именно она оказалась рядом и помогла ему пережить утрату.

Шуфутинский признался, что благодаря новой возлюбленной он сбросил лишний вес, начал следить за одеждой и питанием. После брака со Светланой он стал спокойнее и научился проще относиться к людям. 74-летний певец отметил, что супруга принимает и понимает его, хотя его характер – не из простых.

Сейчас Уразовой 46 лет. У неё есть взрослая дочь от первого брака, а у Михаила – сын Дэвид и трое внуков. Однако пара мечтает и об общих детях. В прошлом году Шуфутинский признался, что хочет ребёнка от молодой жены. При этом супруги не хотят прибегать к услугам суррогатной матери, а намерены справиться сами.

До Светланы певец был женат два раза. Первой его избранницей стала Татьяна Ростова, на которой Шуфутинский женился ещё в 19 лет. Однако уже через четыре месяца супруги решили развестись.

В браке с второй женой Маргаритой Шуфутинский прожил почти полвека. Летом 2015 года женщина скончалась от сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.