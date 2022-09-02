Целое поле конопли нашли в Амурской области

В Михайловском районе в ходе выездного обследования полей и участков инспектор управления Россельхознадзора по Амурской области нашел целое поле дикорастущей конопли. Общая площадь, на которой росли наркосодержащие растения, составила более 1,2 тысячи квадратных метров.

Информация о месте произрастания конопли направлена в управление МВД по Амурской области. Муниципалитету, на территории которого обнаружена растительность, объявлено предостережение. По закону администрация района обязана уничтожить растения и остатки посевов любым способом, исключающим дальнейшее распространение. При этом способы уничтожения не должны нанести ущерб плодородию почвы, сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области.

Просмотров всего: 83

#закон #криминал #праздники #природа #происшествия #российская власть

распечатать

Илья Ринейский