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сегодня, 12:17 0

В Амурской области погиб мотоциклист

Обстоятельства ДТП устанавливаются

В Амурской области погиб мотоциклист
Фото: управление ГИБДД по Амурской области

В четверг, 1 сентября, в 11:10 в Зейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участие мотоцикла «Kawasaki», сообщает управление ГИБДД по Амурской области.

По предварительной информации, водитель двухколёсного транспорта 1985 года рождения от полученных травм погиб на месте аварии. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Амур.инфо сообщало, что накануне в Свободном также произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника. Все участники аварии живы.

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#ДТП #происшествия

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