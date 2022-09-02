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Анна Калашникова попала в больницу с подозрением на инсульт

Калашникова призналась, что в её жизни случились потрясения

Анна Калашникова попала в больницу с подозрением на инсульт
Фото: kleo.ru

Анна Калашникова на днях попала в больницу на нервной почве. Певица рассказала о своём самочувствии и сообщила, что врачи заподозрили у неё инсульт. Она не скрывает, что пережила сильное потрясение, сообщает «Пятый канал».

Калашникова рассказала, что плохо себя почувствовала два дня назад, прилетев с гастролей из Сочи. Ей было настолько плохо, что пришлось обратиться за помощью к врачам. Близкие певицы вызвали скорую помощь.

По словам Анны, у неё подозревали инсульт, но всё обошлось. После капельниц она чувствует себя гораздо лучше. Ближайшее время певица планирует посвятить своему здоровью. Ей нужно пройти целый курс терапии.

Артистке предлагали остаться под наблюдением медиков, но она не смогла пропустить праздник единственной дочери. 1 сентября Калашникова отвела девочку в первый класс. Она рассказала, что ей приехал помочь брат, и они вместе сходили на линейку.

Анна также призналась, что сейчас у неё непростой период. В её жизни случились потрясения, но говорить о них она пока не готова. Многие считают, что Калашникову подкосила новость о романе её бывшего жениха, бизнесмена Ивана Семёнова, с Ольгой Бузовой.

Как пишет издание Prozvezd, недавно стало известно, что Семёнов начал осыпать Бузову дорогими подарками. Ольга даже появилась на семейном празднике Ивана. На опубликованных в соцсетях видео заметно, что на вечеринке Семёнов и Бузова ведут себя как пара. Неудивительно, что это стало ударом для бывшей невесты банкира.

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#здоровье #шоу-бизнес

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