Василий Орлов: «Спортивные объекты должны быть загружены на 100 %»

Губернатор Амурской области Василий Орлов во время рабочей поездки по Октябрьскому району проинспектировал ремонт пришкольного стадиона в Варваровке.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, сейчас спортивный объект готов на 95 %. Все основные работы уже завершены.

Отмечается, что на обновлённом пришкольном стадионе есть все необходимое: площадка ГТО, волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле и беговые дорожки.

Во время осмотра стадиона губернатор поручил завершить и благоустройство пришкольной территории – заасфальтировать дорожки вокруг школы, которые не вошли в первоначальный проект.

Фото: пресс-служба правительства Амурской области

— Стадион в Варваровке ремонтируем благодаря «Единой субсидии» Минвостокразвития. На эти цели из областного и федерального бюджетов выделено более 58 миллионов рублей. В ближайшее время работы будут завершены. Заниматься спортом здесь смогут все жители села. Пришкольный стадион в Райчихинске, капремонт которого также шел за счет средств «Единой субсидии», уже готов. На нем также будут заниматься не только гимназисты, но и ученики соседней школы, студенты местного техникума, а по вечерам – все желающие. Кроме этого, на стадионе планируют проводить соревнования. Считаю, это хороший пример 100%-ной загрузки спортивного объекта, – отметил губернатор Василий Орлов.