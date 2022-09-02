В Приморском крае на время ВЭФ – 2022 вводят ограничения

В этот период самолётам нельзя будет летать над Владивостоком. Исключения составит воздушный транспорт, обеспечивающий безопасность, а также чартерные самолёты и вертолёты, на которых будут доставлять участников форума. Кроме того, по Владивостоку нельзя будет ездить большегрузам массой более пяти тонн, перевозить взрывоопасные, радиоактивные грузы, отравляющие вещества, вооружение и боеприпасы. Коммунальщикам и строителям будет запрещено проводить дорожные и земляные работы, а также гидравлические испытания.

На остров Русский, где будут проходить все мероприятия форума, в этот период запретят заезжать крупногабаритному транспорту.