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сегодня, 14:51 0

В Приморском крае на время ВЭФ – 2022 вводят ограничения

Они будут действовать с 3 по 8 сентября

В Приморском крае на время ВЭФ – 2022 вводят ограничения
Фото: министерство экономического развития и внешних связей Амурской области

В Приморье на время проведения ВЭФ – 2022, с 3 по 8 сентября, введут ряд ограничений, сообщает «ВОСТОК-МЕДИА». Они касаются работы воздушного, наземного транспорта и проведения коммунальных работ.

В этот период самолётам нельзя будет летать над Владивостоком. Исключения составит воздушный транспорт, обеспечивающий безопасность, а также чартерные самолёты и вертолёты, на которых будут доставлять участников форума. Кроме того, по Владивостоку нельзя будет ездить большегрузам массой более пяти тонн, перевозить взрывоопасные, радиоактивные грузы, отравляющие вещества, вооружение и боеприпасы. Коммунальщикам и строителям будет запрещено проводить дорожные и земляные работы, а также гидравлические испытания.

На остров Русский, где будут проходить все мероприятия форума, в этот период запретят заезжать крупногабаритному транспорту.

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#Дальний Восток

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