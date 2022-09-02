Полосатая мать с Дальнего Востока поставила мировой рекорд

Обычно тигриный выводок насчитывает не более трёх котят. Есть случаи появления пяти котят амурского тигра в неволе, где ухаживать за ними помогают люди, повышая уровень выживаемости котят. Приносить до пяти тигрят большие кошки могут и в дикой природе, однако не все котята доживают до первого выхода из логова.

Но у приморской тигрицы вырастить потомство получилось без посторонней помощи. На весенних снимках с одной из фотоловушек нацпарка оказалась самка с котятами в возрасте четырех-пяти месяцев. Включая этот выводок, она подарила жизнь уже семи тиграм. Сейчас хищнице около семи лет, и не исключено, что в будущем она ещё не раз принесёт потомство.

— Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров – по имеющимся данным, больше четырех тигрят в России никогда не отмечалось. На «Земле леопарда» за все время постоянного фотомониторинга – более восьми лет – было отмечено всего три выводка из четырех тигрят. Таким образом, T48F проявила выдающиеся материнские качества, которые позволили ей вырастить своих многочисленных детенышей до возраста, когда они могут активно следовать за ней, – отметила старший научный сотрудник национального парка «Земля леопарда» Дина Матюхина.

Возможно, в ближайшее время обзавестись потомством сможет еще одна тигрица – Амба, ранее обитавшая в Амурской области. Она снова покинула наш регион и пересекла границу с Китаем. Эти данные получены благодаря специальному ошейнику, который каждые два часа сообщает о ее местонахождении.

— Амба прошла границу вплавь по реке Амур в районе села Кузнецово Магдагачинского района. Сейчас она находится в городском округе Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян. Дикая кошка остается на контроле у служащих управления, а теперь ещё и у китайских специалистов. Вероятнее всего, животное до сих пор исследует свои владения, – рассказал начальник охотуправления по Амурской области Алексей Абросимов.