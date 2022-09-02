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2сентября
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сегодня, 14:31 0

Лже-медсестра похищала деньги благовещенских пенсионеров

Вместе с подельницей она обчистила семь квартир

Лже-медсестра похищала деньги благовещенских пенсионеров
Фото: Амур.инфо

Хитрую схему придумали двое подруг.

Путем случайного выбора они находили квартиру, где проживает пенсионер. Одна из женщин представлялась жильцу медицинским работником, используя в качестве предлога запись на вакцинацию, проникала в квартиру, оставляя за собой открытую дверь.

В ходе разговора на отвлеченные темы обвиняемая узнавала у потерпевшего, где он хранит деньги, в то время как вторая соучастница, стоя на лестничной площадке, подслушивала разговор между потерпевшим и «липовой» медсестрой. Получив необходимую информацию, женщина незаметно проникала в квартиру и тайно похищала деньги.

В результате преступных действий пострадали семь жителей Благовещенска, которым причинен материальный ущерб на общую сумму более полумиллиона рублей.

Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Ставропольского края. Она обвиняется в совершении преступления по пункту «а» части третьей статьи 158 УК «Кража». Уголовным кодексом за каждое совершенное преступление установлено наказание на срок до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении подельницы, жительницы Амурской области, находится в завершающей стадии расследования, сообщают в ведомстве.

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#криминал #происшествия

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