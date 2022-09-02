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Курильский вулкан Эбеко «поздравил» школьников с Днем знаний

Накануне жители Северо-Курильска наблюдали пепловое извержение

Курильский вулкан Эбеко «поздравил» школьников с Днем знаний
Фото: Светлана Митина

По информации Камчатского филиала «Единой геофизической службы РАН», вулкан Эбеко на острове Парамушир «отсалютовал» в 11:26 по местному времени. Столб пепла поднялся на высоту около четырех тысяч метров над уровнем моря, сообщается в телеграм-канале Полпред ДФО.

Выброс пепла произошел во время торжественной линейки в местной школе. По словам местных жителей, вулкан постоянно напоминает о себе, но в День знаний столб пепла восприняли как поздравление с праздником. Неудобств извержение не доставило. Пеплопада в городе не было.

Еще одно пепловое извержение произошло в этот же день в 17:48. Высота столба достигла 3,5 тысячи метров.

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#1 сентября #праздники

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