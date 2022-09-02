Курильский вулкан Эбеко «поздравил» школьников с Днем знаний

Фото: Светлана Митина

Выброс пепла произошел во время торжественной линейки в местной школе. По словам местных жителей, вулкан постоянно напоминает о себе, но в День знаний столб пепла восприняли как поздравление с праздником. Неудобств извержение не доставило. Пеплопада в городе не было.

Еще одно пепловое извержение произошло в этот же день в 17:48. Высота столба достигла 3,5 тысячи метров.