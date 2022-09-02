Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:11 0

В Благовещенск привезли заражённые груши из Китая

Вес груза составил 1,4 тонны

В Благовещенск привезли заражённые груши из Китая
Фото: pixabay.com

Специалисты регионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного надзора в порту Благовещенска обнаружили зараженную партию груш из Китая. В них обнаружили персиковую плодожорку, сообщает пресс-служба ведомства.

Присутствие вредного организма в грушах подтвердилось после экспертизы в лаборатории. Заражённые фрукты запретили поставлять в торговые точки на территории страны.

Виновника привлекли к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». Юридическому лицу за такое нарушение грозит штраф до десяти тысяч рублей.

Уточняется, что семечковые из КНР снова разрешили ввозить в Россию с 20 февраля этого года. За это время из Китая ввезли 37 тонн груш. Это первый случай, когда фрукты оказались зараженными.

Просмотров всего: 300

#происшествия

распечатать


В России и мире

Суд вынес приговор по делу о гибели дочери Владимира Конкина
Происшествия

Целое поле конопли нашли в Амурской области

Происшествия

В Амурской области погиб мотоциклист

Происшествия

Лже-медсестра похищала деньги благовещенских пенсионеров