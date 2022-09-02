В Благовещенск привезли заражённые груши из Китая

Специалисты регионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного надзора в порту Благовещенска обнаружили зараженную партию груш из Китая. В них обнаружили персиковую плодожорку, сообщает пресс-служба ведомства.

Присутствие вредного организма в грушах подтвердилось после экспертизы в лаборатории. Заражённые фрукты запретили поставлять в торговые точки на территории страны.

Виновника привлекли к ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)». Юридическому лицу за такое нарушение грозит штраф до десяти тысяч рублей.

Уточняется, что семечковые из КНР снова разрешили ввозить в Россию с 20 февраля этого года. За это время из Китая ввезли 37 тонн груш. Это первый случай, когда фрукты оказались зараженными.