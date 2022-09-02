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сегодня, 13:28 0

Благовещенцев научат кричать

Знания по самообороне можно получить в эти выходные

Благовещенцев научат кричать
Фото: Светлана Митина

Семинар для родителей и детей по самообороне состоится в субботу, 3 сентября, в Первомайском парке.

В рамках проекта #БезопасностьДетей участников мероприятия научат, как и что нужно кричать в случае опасности. Обучать амурчан будут представители поисково-спасательного отряда «Амур».

Уроки самообороны даст тренер-преподаватель Амурской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Каратэ Киокусинкай», двукратный чемпион КФК-8 (Забайкальский край) по рукопашному бою и по совместительству полковник полиции, заместитель начальника полиции УМВД России по Амурской области Иван Коваль.

Записаться на бесплатное участие можно здесь. Мероприятие состоится 3 сентября в 12:00 в Первомайском парке. Сбор участников около сцены.

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#афиша #дети #спорт

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