Алла Пугачёва едко ответила на обвинения Владимира Соловьёва
Пугачёва высказалась о телеведущем в социальных сетях
Накануне Алла Пугачёва заявила журналистам, что после возвращения в Россию ей хочется «набить морду» одному человеку. Все задались вопросом, кого певица имела в виду. Оказалось, что слова Примадонны адресованы Владимиру Соловьёву, который возмутился возвращением артистки в Москву, сообщает «Комсомольская правда».
На днях в своей программе «Соловьёв LIVE» телеведущий обратился с вопросом к поклонникам уехавших звёзд, поинтересовавшись, зачем они «это дерьмо» тащат обратно в Россию. По словам Соловьёва, вернулась «некто Пугачёва», которая «ножкой распахивает дверцу Rolls-Royce».
Он задаётся вопросом, почему человек, который когда-то был великим, молчит «в самые важные моменты в истории». Журналист возмущён, что певица столько времени закрывала глаза на резкие высказывания её мужа о России. Также Соловьёв осудил поклонников Пугачёвой, которые радовались возвращению артистки и «пускали слезу».
1 сентября Алла Пугачёва появилась вместе с детьми на школьной линейке в подмосковной гимназии. В беседе с журналистами она неожиданно ответила на вопрос о ближайших планах, заявив, что хочет «дать в морду одному человеку».
Звезда не стала раскрывать личность «счастливчика», но позже намекнула об этом в своих соцсетях, опубликовав фото Владимира Соловьёва. Пугачёва отметила, что ей «жалко Володю», ведь так и «лопнуть можно от злости и хамства».
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