Аэропорт Благовещенска увеличит количество рейсов по нескольким направлениям

Авиакомпания «Ангара» в партнёрстве с компанией «Аврора» запускает регулярные рейсы в Тынду, Зею и Хабаровск. С 5 сентября начнутся регулярные полеты по маршрутам Хабаровск – Благовещенск – Тында и обратно, а также Хабаровск – Благовещенск – Зея и обратно, сообщает амурский минтранс.

В Тынду рейсы запланированы в понедельник, субботу и воскресенье. В Зею – в среду и пятницу. Из Благовещенска в Хабаровск и обратно самолеты будут летать в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Учитывая действующие рейсы авиакомпаний «СиЛА», «Якутия» и «Аврора», количество рейсов из Благовещенска в Зею увеличивается до семи раз в неделю, в Тынду – до девяти раз в неделю, в Хабаровск – до 16 раз в неделю.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте благовещенского аэропорта, с условиями перевозки и стоимостью авиабилетов – на сайтах авиакомпаний и их представителей.