«У нас вся техника отечественного производства»: как идёт уборочная кампания на амурских полях

Фото: Скриншот видео Амур.инфо

Корреспонденты Амур.инфо приехали на поля агрофирмы «Партизан», чтобы узнать, как проходит уборочная кампания. Да и посидеть в кабине комбайна российского производства было интересно. Все подробности – в сюжете.

В целом в хозяйстве работают более 50 комбайнов, вся техника отечественного производства. Часть парка приобретена ещё в 2008 году и активно участвует в работе.

— Импортозамещение – это большой шаг, российскую технику сейчас гораздо проще обслуживать, – отметил Вячеслав Мазур, главный инженер агрофирмы «Партизан».

Вячеслав Александрович прошёл путь от заведующего мастерскими и знает толк в технике. Кстати, обслуживают комбайны прямо в полях, во время уборки урожая нет времени на мастерскую.

— Уборка проходит в штатном режиме, убираем пшеницу, уже убрали ячмень. Благодаря погоде, севообороту и используемым технологиям, урожай в этом году хороший, – рассказал агроном отделения Евгений Мориц.

Чтобы добиться хороших результатов, семена используют элитные, обрабатывают почву, вносят удобрения и гербициды. Отдельного внимания заслуживает техника. Рабочее место комбайнера – это комфортабельная кабина с кондиционером, в которой даже в летний зной прохладно. Управляют машиной с помощью пульта и нескольких кнопок.

Обрабатывают собранный урожай здесь же – на зерновом дворе агрофирмы. Сейчас там установлены шесть линий для приёма зерна. Стандартно на линии работает два машиниста, на самой большой – три, всё автоматизировано. Из собранного урожая делают корма для животных, а продают их по всему Дальнему Востоку и Сибири.