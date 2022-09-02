Амурчанам предлагают бесплатно заняться бегом и единоборствами

Тренировки по бегу проводятся в рамках национального проекта «Демография», основным организатором выступает общественная организация клуб любителей бега «Бег к мечте».

Желающих посетить тренировки ждут на стадионе «Амур»:

2 сентября с 19:00 до 21:00

7 сентября с 19:00 до 21:00

12 сентября с 19:00 до 21:00

19 сентября с 19:00 до 21:00

3 октября с 19:30 до 21:30

12 октября с 19:30 до 21:30

21 октября с 19:30 до 21:30

26 октября с 19:30 до 21:30

Тренировки по единоборствам будут проходить с 5 сентября по 25 декабря, сообщает минспорт Амурской области.