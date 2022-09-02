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сегодня, 12:11 0

Амурчанам предлагают бесплатно заняться бегом и единоборствами

Расписание занятий уже готово

Амурчанам предлагают бесплатно заняться бегом и единоборствами
Фото: минспорт Амурской области

Спортивное общество «Спартак» реализует в Амурской области проект «МЫ ЗА! СПОРТ», в рамках которого всем желающим предлагают посетить восемь бесплатных тренировок по бегу. Одновременно с этим Амурский филиал Российского союза боевых искусств третий год подряд реализует проект «Спортивные единоборства в массы». В его рамках все желающие смогут посетить бесплатные тренировки по единоборствам.

Тренировки по бегу проводятся в рамках национального проекта «Демография», основным организатором выступает общественная организация клуб любителей бега «Бег к мечте».

Желающих посетить тренировки ждут на стадионе «Амур»:

  • 2 сентября с 19:00 до 21:00
  • 7 сентября с 19:00 до 21:00
  • 12 сентября с 19:00 до 21:00
  • 19 сентября с 19:00 до 21:00
  • 3 октября с 19:30 до 21:30
  • 12 октября с 19:30 до 21:30
  • 21 октября с 19:30 до 21:30
  • 26 октября с 19:30 до 21:30

Тренировки по единоборствам будут проходить с 5 сентября по 25 декабря, сообщает минспорт Амурской области.

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#жизнь #культура #российская власть #спорт

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