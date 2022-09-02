Амурчанам предлагают бесплатно заняться бегом и единоборствами
Расписание занятий уже готово
Спортивное общество «Спартак» реализует в Амурской области проект «МЫ ЗА! СПОРТ», в рамках которого всем желающим предлагают посетить восемь бесплатных тренировок по бегу. Одновременно с этим Амурский филиал Российского союза боевых искусств третий год подряд реализует проект «Спортивные единоборства в массы». В его рамках все желающие смогут посетить бесплатные тренировки по единоборствам.
Тренировки по бегу проводятся в рамках национального проекта «Демография», основным организатором выступает общественная организация клуб любителей бега «Бег к мечте».
Желающих посетить тренировки ждут на стадионе «Амур»:
- 2 сентября с 19:00 до 21:00
- 7 сентября с 19:00 до 21:00
- 12 сентября с 19:00 до 21:00
- 19 сентября с 19:00 до 21:00
- 3 октября с 19:30 до 21:30
- 12 октября с 19:30 до 21:30
- 21 октября с 19:30 до 21:30
- 26 октября с 19:30 до 21:30
Тренировки по единоборствам будут проходить с 5 сентября по 25 декабря, сообщает минспорт Амурской области.
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