В Свободном мотоциклист попал под колеса автомобиля

Происшествие снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что мотоциклист попытался обогнать внедорожник, который в это время поворачивал. Проскочить лихач не успел, в результате его маневра произошло столкновение.

Без пострадавших не обошлось. Мотоциклист получил травмы. Более подробной информации о его состоянии нет.

— 1 сентября около 12:00 на улице Кручинина,1 города Свободный столкнулись мопед «Alpha» и Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, в ДТП травмирован один человек, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – прокомментировали в областном ГИБДД.