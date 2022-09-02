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сегодня, 10:37 0

В Свободном мотоциклист попал под колеса автомобиля

Устанавливаются обстоятельства происшествия

В Свободном мотоциклист попал под колеса автомобиля
Фото: Амур.инфо

Накануне в Свободном на пересечении улиц Кручинина – Зелёный переулок произошло ДТП с участием мотоцикла и внедорожника, сообщают Новости Свободного.

Происшествие снял видеорегистратор проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что мотоциклист попытался обогнать внедорожник, который в это время поворачивал. Проскочить лихач не успел, в результате его маневра произошло столкновение.

Без пострадавших не обошлось. Мотоциклист получил травмы. Более подробной информации о его состоянии нет.

— 1 сентября около 12:00 на улице Кручинина,1 города Свободный столкнулись мопед «Alpha» и Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, в ДТП травмирован один человек, обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками полиции, – прокомментировали в областном ГИБДД.

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#ДТП #происшествия #Свободный

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