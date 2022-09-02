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2 сентября 2022, 17:06 0

Василий Орлов: «Амурские школы получат 38 новых автобусов»

А еще в область доставят 14 автомобилей скорой помощи

Василий Орлов: «Амурские школы получат 38 новых автобусов»
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

На сайте правительства России опубликовали распоряжение, согласно которому в регионы направят новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Работа проводится по поручению президента. В числе получателей новой техники и Амурская область.

— На закупку автомобилей скорой помощи пойдет шесть миллиардов рублей. На эти деньги будет приобретено 1 254 машины для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей, – сообщили в пресс-службе российского правительства.

Из распоряжения следует, что Амурская область станет получателем 14 новых автомобилей производства «Автомобильный завод "ГАЗ"» класса В:

  • три машины будут иметь капотную компоновку с полным приводом, стандартное исполнение и бензиновый двигатель;
  • восемь машин будут иметь полукапотную компоновку с задним приводом, стандартное исполнение и дизельный двигатель;
  • две машины будут иметь вагонную компоновку с полным приводом, стандартное исполнение и бензиновый двигатель;
  • одна машина будет иметь вагонную компоновку с полным приводом, северное исполнение и бензиновый двигатель.

Обеспечивать поставку автомобилей в регионы будет Минпромторг.

Помимо этого, в регионы направят 3 020 новых школьных автобусов. На эти цели направят десять миллиардов рублей. Амурская область получит 38 новых транспортных средств:

  • два автобуса вместимостью 10-12 человек;
  • один автобус вместимостью 13-20 человек;
  • 25 автобусов вместимостью 21-24 человека;
  • 10 автобусов вместимостью 25-31 человек.

Как уточнили в региональном министерстве образования и науки, окончательное решение о том, в какие муниципалитеты направят новые автобусы, пока не принято.

— Будет заседание общественного совета, на котором и примут это решение. Как правило первоочередная замена автобусов идет на тех маршрутах, где старые уже износились и требуют ремонта, – пояснили в ведомстве.

Об обновлении школьного автопарка высказался и глава Приамурья.

— Амурские школы получат в этом году 38 новых автобусов. Их по нашей заявке закупили на федеральные средства, – сказал губернатор Василий Орлов. – Регион получает автобусы для детей с 2017 года. За это время мы пополнили школьные автопарки почти 150 современными и безопасными автомобилями. Благодаря федеральной поддержке детей в учебные организации области подвозят на специально оборудованном безопасном транспорте.

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#медицина #российская власть #школа

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