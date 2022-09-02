Василий Орлов: «Амурские школы получат 38 новых автобусов»
А еще в область доставят 14 автомобилей скорой помощи
На сайте правительства России опубликовали распоряжение, согласно которому в регионы направят новые автомобили скорой помощи и школьные автобусы. Работа проводится по поручению президента. В числе получателей новой техники и Амурская область.
— На закупку автомобилей скорой помощи пойдет шесть миллиардов рублей. На эти деньги будет приобретено 1 254 машины для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей, – сообщили в пресс-службе российского правительства.
Из распоряжения следует, что Амурская область станет получателем 14 новых автомобилей производства «Автомобильный завод "ГАЗ"» класса В:
- три машины будут иметь капотную компоновку с полным приводом, стандартное исполнение и бензиновый двигатель;
- восемь машин будут иметь полукапотную компоновку с задним приводом, стандартное исполнение и дизельный двигатель;
- две машины будут иметь вагонную компоновку с полным приводом, стандартное исполнение и бензиновый двигатель;
- одна машина будет иметь вагонную компоновку с полным приводом, северное исполнение и бензиновый двигатель.
Обеспечивать поставку автомобилей в регионы будет Минпромторг.
Помимо этого, в регионы направят 3 020 новых школьных автобусов. На эти цели направят десять миллиардов рублей. Амурская область получит 38 новых транспортных средств:
- два автобуса вместимостью 10-12 человек;
- один автобус вместимостью 13-20 человек;
- 25 автобусов вместимостью 21-24 человека;
- 10 автобусов вместимостью 25-31 человек.
Как уточнили в региональном министерстве образования и науки, окончательное решение о том, в какие муниципалитеты направят новые автобусы, пока не принято.
— Будет заседание общественного совета, на котором и примут это решение. Как правило первоочередная замена автобусов идет на тех маршрутах, где старые уже износились и требуют ремонта, – пояснили в ведомстве.
Об обновлении школьного автопарка высказался и глава Приамурья.
— Амурские школы получат в этом году 38 новых автобусов. Их по нашей заявке закупили на федеральные средства, – сказал губернатор Василий Орлов. – Регион получает автобусы для детей с 2017 года. За это время мы пополнили школьные автопарки почти 150 современными и безопасными автомобилями. Благодаря федеральной поддержке детей в учебные организации области подвозят на специально оборудованном безопасном транспорте.
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