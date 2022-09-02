Новый заммэра по вопросам ЖКХ назначен в Благовещенске

С сегодняшнего дня к обязанностям приступил новый заместитель мэра по вопросам ЖКХ Игорь Темнюк. Его назначил мэр Олег Имамеев.

Игорь Дмитриевич – офицер с высшим военно-специальным образованием, кандидат технических наук. Окончил БВТККУ и Военную академию бронетанковых войск. Работал в БВТККУ, ДВОКУ, в том числе на руководящих должностях, заместителем начальника учебно-методического центра по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Амурской области.

Более десяти лет он руководил управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Благовещенска. В 2013 году Игорь Темнюк был награжден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», в 2015 году – медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за многолетний стаж службы в системе МЧС, сообщают в пресс-службе мэрии.

Вместо него на должность начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Благовещенска назначен Виталий Ларионов.

Справка Амур.инфо

Игорь Темнюк – шестой по счету заместитель мэра Благовещенска по ЖКХ за последние полтора года. В феврале 2021 года этот пост покинул Игорь Черный. В апреле того же года заместителем мэра по ЖКХ стал Вадим Михолап. В июле на этом посту его сменил Сергей Сидоров ( проработал в должности меньше месяца). В ноябре 2021 года заммэра Благовещенска стал Геннадий Латкин, а в мае 2022 года – Александр Ломов. В конце июля и он покинул этот пост.