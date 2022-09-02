Мощный тайфун затронет Амурскую область и Хабаровский край
Непогоду ждут на следующей неделе
По предварительному прогнозу дальневосточного гидрометцентра, в связи с тайфуном, который обрушится на Хабаровский край с 6 по 8 сентября, в большинстве районов пройдут сильные дожди, местами осадки превысят 50 миллиметров за 12 часов, сообщает DVHAB.RU. В амурском Гидрометцентре сообщили, что Амурскую область тайфун тоже затронет.
В Хабаровском крае в период прохождения тайфуна порывы ветра местами будут достигать 25-30 метров в секунду, на побережьях 30-35 метров в секунду. Существует угроза разлива малых рек, подтопления автодорог и сельхозугодий.
В Амурской области, по предварительным данным, под угрозой находятся южные и юго-восточные районы области. Но информация по интенсивности дождей, количеству осадков и усилению ветра пока под вопросом. Более полный прогноз подготовят завтра, сообщили в амурском гидрометцентре.
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