Мощный тайфун затронет Амурскую область и Хабаровский край

В Хабаровском крае в период прохождения тайфуна порывы ветра местами будут достигать 25-30 метров в секунду, на побережьях 30-35 метров в секунду. Существует угроза разлива малых рек, подтопления автодорог и сельхозугодий.

В Амурской области, по предварительным данным, под угрозой находятся южные и юго-восточные районы области. Но информация по интенсивности дождей, количеству осадков и усилению ветра пока под вопросом. Более полный прогноз подготовят завтра, сообщили в амурском гидрометцентре.