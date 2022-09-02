Духовно-нравственные занятия введут в амурских школах

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в следующем году введут для учащихся 5-9 классов во всех российских школах. Как сообщается, курс будет направлен на развитие личности учащихся, приобщение школьников к традиционным русским духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.