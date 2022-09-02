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2сентября
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сегодня, 11:29 0

Духовно-нравственные занятия введут в амурских школах

Новый предмет начнут преподавать детям в 2023 году

Духовно-нравственные занятия введут в амурских школах
Фото: Амур.инфо

О новшестве в школьной программе «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в следующем году введут для учащихся 5-9 классов во всех российских школах. Как сообщается, курс будет направлен на развитие личности учащихся, приобщение школьников к традиционным русским духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.

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#культура #школа

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