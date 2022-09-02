Куда сходить в Благовещенске на выходных

Фото: Светлана Митина

Мероприятия, посвященные 77-й годовщине окончания Второй мировой войны, пройдут в областном центре в субботу.

77-ая годовщина окончания Второй мировой войны

В субботу в 9:30 состоится Церемония возложения цветов к бронекатеру Амурской Краснознаменной речной флотилии.

С 10:00 до 10:30 на площади Победы торжественно возложат венки и цветы к памятнику воинам-амурцам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

Сразу после в 10:30 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки пройдут две городские акции: «Часовые памяти» и «Цветы на воде».

Затем в 11:30 прямо на реке Амур на российском и китайском теплоходах, в районе памятника пограничнику с собакой, состоится международная акция «Цветы на воде» с концертной программой российско-китайского оркестра «Благовещенск – Хэйхэ». Правда, зрителям понаблюдать можно будет только с берега.

Вечером на набережной в районе памятника пограничнику с собакой пройдет концерт-реквием «Свеча памяти», начало в 18:00.

В 19:00 на площади Победы запланирован концерт амурской группы «Полесье», посвященный окончанию Второй Мировой войны и в поддержку Специальной военной операции на Украине.

Завершится праздничная программа акцией «Свеча Памяти» на площади Победы в 20:00.

Все мероприятия, посвященные 77-й годовщине окончания Второй мировой войны, по ссылке.

Спортивные мероприятия

В выходные в Благовещенске пройдет открытое первенство Амурской области по биатлону среди юношей и девушек. В нем примут участие спортсмены пяти возрастных категорий, 2004-2014 годов рождения. Уже подали заявки на участие более 100 человек. Поболеть за ребят можно будет и в субботу, и в воскресенье в поселке Моховая падь на лыжно-биатлонном комплексе «База Спортивная». Старты с 11:00. В программе 3 сентября кросс-спринт с двумя огневыми рубежами. 4 сентября — масстарт с 4-мя огневыми рубежами.

Также в выходные пройдет чемпионат и первенство Амурской области по спортивному ориентированию среди мужчин и женщин, юношей и девушек. Самым младшим участникам будет по 11 лет. Ориентироваться на местности спортсмены будут на территории «Базы Спортивной». В субботу начало в 15:00, а в воскресенье участники стартуют в полдень.

Если у вас есть четвероногий друг, то 3 сентября вместе с ним можно принять участие в «Ночной миле 2022». Так называются соревнования по каникроссу (бег с собакой), которые пройдут в Моховой Пади на базе «Динамо». Участникам необычного забега вместе со своими питомцами предстоит преодолеть 1 609 метров. Для этого необходимо успеть подать заявку до 2 сентября по электронной почте blagssf@mail.ru. Организатор забега – МСОО «Федерация ездового спорта города Благовещенска». Начало в 21:00.

Музеи

В субботу в полдень в Амурском областном краеведческом музее имени Г.С. Новикова-Даурского ждут гостей на тематическую экскурсию «Память славы жива». В 14:00 состоится еще одна тематическая экскурсия по выставке «Вдохновение Севера».

На обзорную экскурсию по Амурскому краеведческому музею «Знакомьтесь, музей!» сотрудники хранилища истории приглашают в субботу и в воскресенье в 15:00.

Посетить тематическую экскурсию «История России в лаковой миниатюре» можно в воскресенье в 13:00.

Для любителей прогулок музей подготовил интересную пешую экскурсию «Площадь Победы – площадь памяти», начнется она в воскресенье в 12:00.

Запланирована на эти выходные и автобусная экскурсия «Два берега – одна река», пройдет она в субботу, начало в 16:00. Правда, попасть на эту экскурсию можно только по предварительной записи.

Музейно-выставочный центр «Дом Котельникова» в субботу и в воскресенье расскажет своим гостям об особенностях жизни купцов рубежа XIX-XX веков и об Иннокентии Александровиче Котельникове в рамках обзорной экскурсии «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков», в субботу начало в 18:00, а в воскресенье в 11:00.

В субботу сотрудники музейно-выставочного центра подготовили познавательно-игровую программу для всей семьи «Путешествие в шахматную страну». Участников ждет викторина-игра «В поисках потерянных шахмат» и конкурс рисунков «Шахматный мир», начало в 12:00.

Для тех, кто знаком с шахматами и мечтает научиться новым приемам и ходам, в субботу пройдут шахматный турнир и мастер-класс по игре в шахматы. Расскажет об этой удивительной игре руководитель клуба любителей шахмат «Ход конём» Светлана Пономаренко. Начало в 17:30.

В воскресенье сотрудники «Дома Котельникова» проведут для своих гостей интерактивное мероприятие «День фронтовой собаки», начало в 16:00.

Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова ждет в гости на обзорные экскурсии «В гостях у Мастера» в субботу и в воскресенье, начало в 11:00, 14:00 и 16:00.

Интерактивная экскурсия с мастер-классом «Граттаж» запланирована на субботу в Выставочном зале Благовещенска на улице 50 лет Октября, начало в 14:00.

Воскресенье сотрудники Выставочного зала также призывают «провести с пользой»: на зарисовки с натуры можно попасть в 16:00.

Театральная постановка

До официального старта театрального сезона еще неделя, но ценителям драматического искусства в Благовещенске все же есть, куда сходить за пьесой.

В субботу на сцене арт-галереи Пушкарева состоится авторский спектакль «Ромео и Джульетта», начало в 18:30.