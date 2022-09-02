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сегодня, 09:21 0

За лето в Благовещенске уложили более 3 километров тротуаров

Жителям и гостям города будет комфортнее ходить по 11 улицам

За лето в Благовещенске уложили более 3 километров тротуаров
Фото: администрация Благовещенска

Всего в этом году планируют обновить тротуары на 11 участках. По поручению мэра города в план работ этого года включили и те места, на состояние которых жаловались сами благовещенцы.

Новую плитку укладывают на пешеходных дорожках в рамках ремонта городских магистралей на Красноармейской, Горького, Мухина, Ленина, Игнатьевском шоссе. В частности, безопасные тротуары появились там, где их до этого не было вовсе. Например, по Амурской от Мухина до Новой, Мостовой между домами 1 и 31.

Фото: администрация Благовещенска

Комфортнее стали пешеходные зоны на Ленина и Артиллерийской, а также на Амурской от Лазо до Пушкина. Завершают укладку плитки вдоль улицы Мухина от Игнатьевского шоссе до Заводской. Теперь вместо узкой тропинки пешеходам служит комфортный двухметровый тротуар протяжённостью около километра.

Подрядчик уже приступил к ремонту тротуаров на Игнатьевском шоссе на участках от улицы Дорожников по обеим сторонам в сторону Мухина.

Как сообщают в администрации Благовещенска, тротуары меняют в рамках комплексного ремонта дорог. В ходе текущей дорожно-ремонтной кампании предстоит обновить десять километров тротуаров.

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#дороги #мэрия

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