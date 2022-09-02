Два жилых дома в амурской столице преобразили в рамках дизайн-кода

Реставрация фасадов двух трехэтажных возрастных зданий выполнена по проекту Центра развития территорий. Специалисты их не только окрасили, но и провели целый комплекс сопутствующих работ.

Обоим домам нужны были новые водостоки, корзины для кондиционеров, ремонт балконных ограждений. Но самое главное – очистка стен от следов ржавчины, грязи и старой штукатурки.

Фото: Центр развития территорий

Цвет фасадов выбрали светлый. И этому есть логическое обоснование.

— Именно фасады в цвете слоновой кости впишут отремонтированные здания в общую композицию квартала, где они расположены, – объяснили специалисты ЦРТ. – Ведь большинство зданий по соседству построены в 40-хх годах и окрашены в пастельные тона. Кроме того, именно светлые фасады будут хорошо заметны на фоне плотно высаженных деревьев.

Было и стало

Фото: Центр развития территорий

Также, по совету сотрудников ЦРТ, были демонтированы вывески на зданиях и заменены на новые монохромные.