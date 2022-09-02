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2сентября
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сегодня, 07:39 0

Дальневосточники курили на борту самолёта и заплатят за это

Нарушителям грозит серьёзный штраф

Дальневосточники курили на борту самолёта и заплатят за это
Фото: Амур.инфо

Два россиянина решили покурить в самолёте. Ими оказались пассажиры рейсов Петропавловск-Камчатский – Владивосток и Москва – Южно-Сахалинск, сообщают «Аргументы и Факты».

Незаметно покурить не удалось – в обоих случаях нарушителей застали экипажи судов. Они передали информацию в линейные отделы полиции в аэропортах прибытия, где курильщиков встретили сотрудники.

На пассажиров составили протоколы об административном нарушении по статье 6.22 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». За это нарушителям может грозить штраф до 1 500 рублей.

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#Дальний Восток #происшествия

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