Дальневосточники курили на борту самолёта и заплатят за это

Незаметно покурить не удалось – в обоих случаях нарушителей застали экипажи судов. Они передали информацию в линейные отделы полиции в аэропортах прибытия, где курильщиков встретили сотрудники.

На пассажиров составили протоколы об административном нарушении по статье 6.22 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». За это нарушителям может грозить штраф до 1 500 рублей.