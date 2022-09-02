В России достаточно вакцины от COVID-19

Уточняется, что если темпы вакцинации возрастут, то производство препаратов возобновят. Напомним, в России перестали производить вакцины от COVID-19, так как фармацевтические компании перестали получать заказы на их изготовление.

Как отметил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, производство вакцин прекратили в ноябре прошлого года из-за снижения темпов вакцинации и значительных запасов на складах.