Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:02 0

В России достаточно вакцины от COVID-19

При необходимости производство препаратов возобновят

В России достаточно вакцины от COVID-19
Фото: Светлана Митина

Минпромторг РФ заявил о том, что сейчас в России достаточно вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что если темпы вакцинации возрастут, то производство препаратов возобновят. Напомним, в России перестали производить вакцины от COVID-19, так как фармацевтические компании перестали получать заказы на их изготовление.

Как отметил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, производство вакцин прекратили в ноябре прошлого года из-за снижения темпов вакцинации и значительных запасов на складах.

Просмотров всего: 229

#COVID 19

распечатать


Коронавирус

В Амурской области за сутки выявили 311 случаев заражения COVID-19
Коронавирус

В Амурской области за сутки выявили 293 случая заражения COVID-19
Общество

Амурский эпидемиолог получила награду за создание нового метода диагностики коронавируса

Коронавирус

В России вновь заработала горячая линия по коронавирусу