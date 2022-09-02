Амурчанин чуть не купил пол-литра молока вдвое дороже

В редакцию Амур.инфо обратился житель Приамурья. Он рассказал, что на кассе в магазине ему едва не посчитали пол-литровую пачку молока как литр. Причем ни сам покупатель, ни продавец несоответствия не заметили. Ошибку выдал кассовый аппарат. От покупки наш читатель отказался, но о ситуации рассказал редакции Амур.инфо.

— При считывании на кассе кода маркировки на пол-литровых упаковках молока выходит информация о том, что это литр. И касса считает «поллитрушку» как литр, – рассказал корреспонденту Амур.инфо покупатель. – При этом если открыть приложение «Честный знак», отсканировать код маркировки, то точно так же выводится информация, что это литровая пачка! Вот такая ситуация. Получается, вины магазина нет.

Редакция Амур.инфо смогла связаться напрямую с производителем и узнать причины сложившейся ситуации.

— Об этой проблеме нам известно. Она возникла не по нашей вине, а в ЦРПТ в Москве (Центр развития перспективных технологий – Прим. ред.). Именно там некорректно присвоили значение кодам маркировки, уже нанесённым на упаковку. Мы принимаем от торговых точек молоко из этой партии. Проблема была по молоку объемом 0,5; 0,3; и 0,2 литра, – пояснил технолог предприятия корреспонденту Амур.инфо в телефонном разговоре.

Она добавила, что в магазины, куда поставляют молоко, уже разослали предупреждения о том, что продукт с некорректными кодами маркировки нужно вернуть производителю.

Фото: Амур.инфо

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области со ссылкой на крупные торговые сети региона информацию производителя подтвердили. И объяснили, что такие технические сбои с маркировкой не должны вызывать дополнительные расходы у розничных магазинов или покупателей.

— Закуп товара у поставщиков в любом случае происходит по накладным документам или электронному документообороту. Маркировка при их составлении не учитывается. Проще говоря, если завод условно отгрузил пачку объемом 0,5 литра, а на маркировке отражается 1 литр, то в накладной будет указан именно фактический объем упаковки. Далее на приход в магазин пачка ставится по данным накладной, соответственно реализовывать её покупателю будут только по цене, исходя из фактического объема упаковки, – прокомментировали специалистам министерства представители торговых сетей.

Корреспондент Амур.инфо также связался с представителем компании, занимающейся программным обеспечением для кассового оборудования. Нам пояснили, что информация о том, какой объем молока выйдет на кассе при некорректном нанесении данных по маркировке зависит от того, в каком порядке сканируют штрих-код и код маркировки. Если код-маркировки будет последним, то данные будут взяты с него. Если же последним будет штрих-код, то на кассе отобразится информация о фактическом объеме. В компании отметили, что в некоторых кассовых системах ПО сверяет эти два кода и, в случае их несоответствия по объему продукта, просто не даст реализовать позицию – выведет ошибку.

— Здесь проще вернуть производителю, – отметили они в заключении.

При этом, в минэкономразвития области отметили важность маркировки. В первую очередь она подтверждает подлинность и качество продукции, позволяя отследить весь её путь от конвейера до прилавка. Товары маркируются через государственную систему, которая перед выдачей производителю кодов маркировки тщательно проверяет предприятие на соответствие всем требованиям и условиям.

— С 1 сентября текущего года маркировка молока является обязательной. Для многих эта система является новой в использовании, что безусловно требует настройки и адаптации к процессам на всех этапах. Рассчитываем, что к ней в ближайшее время подключатся все участники оборота молочной продукции, обеспечив её гарантией качества в глазах покупателей, – отметили в министерстве.