Амурские добровольцы на Донбассе: «У нас была даже не дружба, а братство»

Фото: личный архив студенток-добровольцев

ВСКС – это Всероссийский студенческий корпус спасателей, Амурское отделение которого возглавляет Владимир Аверьянов. Именно он и предложил своим подопечным поехать помочь жителям Донбасса и Луганска.

На это решились сразу три студентки Амурского медколледжа и по совместительству добровольца Амурского отделения ВСКС: Светлана Холина, Арина Цыпленкова и Елизавета Разанцвей. Желающих было больше, но брали не всех. К кандидатам предъявлялись определённые требования, это и достижение совершеннолетия, и прохождение медицинского осмотра, и, самое главное, согласие родителей. Несмотря на то, что добровольцы официально самостоятельные, специфика командировки все же подразумевала риск, а значит, не учитывать мнение родственников было бы в корне неправильным.

— Мама была готова, она всегда знала, что дочь боевая, но очень переживала, – рассказывает Светлана Холина.

Связь с ней дочь старалась держать через день, звонила по телефону, исключением были дни выездов на территорию Луганской и Донецкой республик.

— Сначала мои родители отнеслись к этой идее крайне отрицательно, они очень переживали за меня, – делится Елизавета Разанцвей. – Но в дальнейшем успокоились, приняли мое решение, мою позицию, поняли, что для меня это очень важно, и что вся эта поездка будет для меня большим и очень ценным жизненным уроком и опытом.

Только родителям Арины удавалось сохранять, по крайней мере, видимое спокойствие.

— Родители меня, на самом деле, спокойно отпустили, – уверена Арина Цыпленкова. – Они знали, что я с самого начала конфликта хотела каким-либо образом помочь людям, которые оказались в этой ситуации. Тут выпал шанс, и я поехала.

Фото: из личного архива студенток-добровольцев. ​Слева направо Светлана Холина, Елизавета Разанцвей и Арина Цыпленкова

Необычное путешествие амурских добровольцев длилось с 17 июля по 20 августа. Жили девочки на базе штаба сводной группировки ВСКС, которая находится в Ростове-на-Дону.

— Ожидания были приехать в максимально боевые условия, – вспоминает Арина. – Но они не сбылись, расселили нас очень комфортно.

Помещения для штаба, складских помещений, а также для проживания личного состава сводной группировки предоставил добровольцам Донской государственный технический университет. Ребята жили в комнатах по двое, у них были все бытовые условия, к тому же их кормили «вкусно и очень разнообразно», в столовой университета.

Кто хорошо ест, тот отлично работает

— Ежедневно подъем у нас был в 7:00, затем в 8:30 выезд на территорию штаба, где мы, собственно, работали: загружали, разгружали фуры и КАМАЗы, собирали продуктовые наборы и многое другое, это если не было выездов, – рассказывает о плотном графике Светлана.

Работать приходилось много, порой ребята трудились до глубокой ночи. Они не только грузили и комплектовали посылки для жителей ДНР и ЛНР, но и вели опись поступающего имущества, сортировали вещи.

Фото: из личного архива студенток-добровольцев

— На территорию Донбасса выезжали по заявкам, примерно каждые два-четыре дня, – рассказывает Светлана. – В основном выезды осуществлялись в течение суток, подъем в 3:00, выезд из расположения в штаб в 4:00, в ЛНР или ДНР в 5:00. Все задачи выполнялись быстро, и команда вела себя максимально сконцентрировано, но даже на такой серьёзной работе находились минутки на поднятие боевого духа и, конечно же, обед. Каша с тушёнкой и пение военных песен в КАМАЗе по дороге домой (штаб), пожалуй, одни из самых тёплых воспоминаний с выездов.

Фото: из личного архива студенток-добровольцев. Построение. Крайний слева Владимир Аверьянов, руководитель Амурского отделения ВСКС

Да, песни запомнились всем трем амурским добровольцам, они поддерживали, вдохновляли, напоминали о доме…

— В перерывах между работой мы с девочками сидели на палетах, отдыхали, слушали музыку, и иногда для поднятия боевого духа и настроения мы пели песню «Три танкиста», – с ностальгией в голосе рассказывает Елизавета. – Эта песня была словно про нас, ведь мы втроем с девочками приехали сюда из Амурского регионального отделения, а сама она напоминала нам о доме, потому что песня про наш родной край.

Фото: из личного архива студенток-добровольцев. «Три танкистки»: Арина, Светлана и Елизавета

Девочки проводили свободное время не только втроем, они прекрасно влились в состав шумной и веселой толпы бескорыстных студентов со всей страны. Одновременно с ними в штабе жили и работали ребята-добровольцы ВСКС из Республик Бурятии, Крыма, Чувашии, Дагестана, Свердловской, Ростовской, Иркутской, Челябинской, Новгородской областей, Алтайского и Забайкальского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга.

— У нас была даже не дружба, а братство, – уточняет Светлана.

— У нас возникли настоящие семейные братские отношения в коллективе, – подтверждает Лиза. – Все в нашей группе жили по принципу «один за всех и все за одного», всегда помогали друг другу, если кому-то было тяжело, никто никогда друг от друга не отворачивался, всегда могли друг с другом поговорить…

А помощь периодически нужна была каждому, случались моменты, когда слезы подступали к горлу даже у взрослых мужчин, наставников и кураторов.

27 июля глава ДНР Денис Пушилин объявил Днём памяти детей - жертв войны на Донбассе. Добровольцы сводной группировки в этот день посетили алею ангелов в Донецке и возложили цветы к памятнику детям погибших в Донбассе.

— Очень впечатлил момент, когда пришла семья к памятнику для возложения цветов, и девочка положила игрушку к памятнику... Я подошёл к отцу, явно служащему народной милиции ДНР, и пожелал стойкости, удачи и всего наилучшего, – дрожащим голосом рассказывает Владимир Аверьянов. – Знаете, он обнял, пожал руку и сказал: "Спасибо Вам, спасибо России, за всё, что Вы делаете". После подобных встреч желание помочь этим людям только усиливалось, несмотря на усталость, желание выспаться иной раз.

Что нагоняло уныние и тоску, так это вид разрушенных городов.

— Тяжело было и с моральной стороны, очень впечатлил Мариуполь, а точнее, то, что от него осталось, – делится Владимир Викторович. – Город практически разрушен, очень много домов, не пригодных для проживания, в городе отсутствует водо- и электроснабжение. И несмотря на все тяготы, местные жители стараются привести его в порядок. Приезжая каждый раз, видели, что что-то изменилось в лучшую сторону, убирали мусор. Большую помощь оказывают регионы России. Много специалистов приехали для восстановления дорог и домов.

А еще порой было и по-настоящему жутко, ведь совсем рядом боевые действия, рвущиеся снаряды и смерть.

— Сказать было ли страшно, даже не знаю. Эмоций и чувств было много, когда слышали выстрелы всего в 10-15 километрах от нас, было жутко, – вспоминает Светлана.

Но девочки вместе с руководителем не просто стойко выдержали эту командировку, справились со всеми возложенными на них обязательствами, но и сохранили в памяти особенно трогательные моменты.

— Первый раз, когда мы поехали в ДНР, мы были в шоке от обстановки, эмоции зашкаливали. Помнится, мы проезжали мимо мальчишек лет шести-семи, они стояли на обочине и отдавали воинское приветствие нашей колонне и проезжавшим мимо них военным, честно говоря, это настолько поднимает желание работать и помогать, – делится Светлана. – Когда видели и слышали благодарность от местных жителей, это поднимало боевой дух ещё на 100 ступеней вперёд.

Фото: из личного архива студенток-добровольцев. Отдых – это лишь смена видов деятельности

А еще девочки вспоминают, как отвлекались от работы работой.

— В перерывах между погрузками наши водители КАМАЗов, очень добрые и отзывчивые, рассказывали об их устройстве, учили правилам вождения тяжелой техники и даже привлекали к ремонту, – рассказывает Лиза, – это было очень увлекательно.

Месяц пролетел незаметно, девочкам совсем не хотелось уезжать, но дома их ждали и переживали за них их семьи. Света и Арина родом из Белогорска. У Светланы есть старшая сестра, а у Арины младший 10-летний брат, с которым у нее, как признается девушка, «сильная ментальная связь». Лиза родилась и выросла в Благовещенске, у нее большая семья: младшая 14-летняя сестренка и два старших брата.

Все они с нетерпением ждали своих героинь из командировки.

—Мама спрашивала, что я хочу, когда приеду, а я сказала, что кроме домашней окрошки и чая ничего не хочется, – улыбаясь, рассказывает Светлана.

Итоги работы добровольцев

Подводя итоги проделанной работы, Владимир Аверьянов «засыпает» цифрами.

— Только за время нашего пребывания добровольцы доставили свыше 3 660 подарочных и продуктовых наборов, это крупы, консервы, мука, подсолнечное масло, соль, сахар и многое другое, свыше 7 000 литров бутилированной воды, описали более 10 000 книг, – рассказывает руководитель Амурского отделения ВСКС. – Кроме того, доставляли продукты, лекарства, одежду, цифровые приставки, бытовую химию, школьные вещи и другие предметы адресно и в социальные и медицинские учреждения, доставили десять кубометров сена для лошадей конного центра Луганска. Также доставили 45 еврокубов для воды в Стаханов и Рубежное, в Кировск привезли водовоз на базе автомобиля КАМАЗ.

Штаб продолжает работать безостановочно, на смену одной группировки приезжает другая. В среднем студенческие командировки-вахты длятся около месяца, потом ребята возвращаются домой.

Фото: из личного архива студенток-добровольцев

Не успев уехать, амурские волонтеры планируют вновь вернуться в штаб, когда позволит учеба.

— Нисколько не жалею, что туда съездила, поеду еще раз, – говорит Арина. – Теперь я вижу свою жизнь в том, чтобы помогать людям. Эта поездка изменила меня и мои планы на жизнь.