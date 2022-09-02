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Наши на Украине: старший прапорщик Алексей Овсиенко

Амур.инфо рассказывает об амурчанах, отличившихся в ходе СВО

Наши на Украине: старший прапорщик Алексей Овсиенко
Фото: Военный комиссариат Амурской области

Старший прапорщик Алексей Овсиенко проходит службу в подразделении связи 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Подразделения связи Российской армии всегда являются очень важной, приоритетной целью для украинских националистов. Используя преимущество внезапности, их рейдовые группы пытаются неожиданными нападениями разрушить систему связи войск, нанести ущерб боевым порядкам.

2 июня 2022 года Алексей Овсиенко вместе с сослуживцами обеспечивал охрану внешнего периметра своего подразделения. Рано утром пункт связи был внезапно атакован группой украинских националистов, которым удалось взять в плен одного из российских военных.

Алексей одним из первых заметил нападающих и вовремя оповестил остальных. Сам же, не дожидаясь подмоги, вступил в бой. Когда подоспела помощь, бойцам вместе со старшим прапорщиком Овсиенко удалось отбить захваченного российского солдата у противника. Потеряв убитыми ещё несколько человек, националисты отступили.

Как сообщает Военный комиссариат Амурской области, за эти действия по спасению товарища и отражению нападения Алексей Овсиенко был удостоен медали «За отвагу».

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#Украина #армия #наши_V_спецоперации #происшествия

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