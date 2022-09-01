Амурские педагоги поддержали историческое просвещение с первого класса и «Разговоры о важном»

Уроки будут проходить в формате классного часа, они призваны сформировать у школьников чувство патриотизма, познакомить детей с историей, традициями и культурным наследием страны, а также побудить больше читать. Об этом во время общероссийского родительского собрания рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Амурские педагоги поддержали это нововведение.

«Вопрос воспитания – важный. И здесь нам, уважаемые родители, необходимо работать вместе, чтобы не было разрыва, когда у школьника в семье одно говорят, на уроках – другое. Здесь у нас должна быть кооперация. Прежде всего, мы говорим о наших духовных, традиционных ценностях воспитания – дружба, уважение к взрослым, к родителям, к малой, большой Родине. Разговоры о важном – как раз этому и посвящены, – отметил министр.

По словам главы министерства, школьники и родители могут познакомиться с содержанием материалов этих уроков и поговорить на эти темы дома. Сергей Кравцов считает, если не обсуждать с детьми те вопросы, которые их интересуют, они пойдут искать ответы в соцсетях и, возможно, найдут неправильные.

«Раньше на классных часах не хватало времени поговорить о действительно важных вещах – таких, как любовь к родине, уважительное отношение к окружающим, бережное отношение к природе. А сейчас у нас будет дополнительный час, дополнительное время для обсуждение этих тем», – поддержала нововведение классный руководитель 8 класса и учитель английского языка Алексеевской гимназии Благовещенска Юлия Коваленко.

Положительно педагоги восприняли и введение исторического просвещения с первого класса.

«Это никакой не дополнительный предмет, это будет в рамках тех предметов, которые уже есть – русского языка, окружающего мира», – объяснил министр.

«История – это фундамент нашей государственности и начало пути каждого гражданина РФ. Все должны знать ключевые события истории своей страны. Это очень важно, и начать это нужно, конечно же, с изучения своего родного края, чтобы маленькие гражданин РФ знал кто он, откуда, что его окружает», – считает учитель истории школы № 1 Шимановска Елена Кондрашина.