В Амурской области за сутки выявили 311 случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Приамурье обнаружили 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 37 амурчанам. При этом выздоровело 173 человек. Смертей не зарегистрировано. С начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 113 177 случаев заражения, из которых 764 оказались смертельными.

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#COVID 19

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Кристина Хасуева