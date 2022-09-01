В Амурской области за сутки выявили 311 случаев заражения COVID-19
В области продолжается рост заболеваемости
За последние сутки в Приамурье обнаружили 311 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствует официальная информация на портале стопкоронавирус.рф.
Госпитализация потребовалась 37 амурчанам. При этом выздоровело 173 человек. Смертей не зарегистрировано.
С начала пандемии в Амурской области зарегистрировано 113 177 случаев заражения, из которых 764 оказались смертельными.
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