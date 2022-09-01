«Мы планету не уничтожим, это она уничтожит нас»

Как научиться убеждать, как реагировать на информационные атаки и как сохранить планету для будущих поколений – на эти и многие другие темы говорили спикеры в первый день просветительского марафона «Знание». Одна из площадок марафона находится в Петропавловске-Камчатском. Здесь обсуждают темы экологии.

На три дня четыре города России и один город ЛНР стали площадками просветительского марафона, организованного Российским обществом «Знание». Послушать лекции можно не только офлайн, но и онлайн, а также посмотреть лекции в записи, если пропустили трансляцию.

Дальневосточный город стал площадкой для обсуждения тем экологии. Первый день марафона начался с открытого диалога о том, как мы можем спасти нашу планету и почему это необходимо делать, не откладывая. Перед молодежью выступил депутат Госдумы, автор и ведущий программы «Как устроен мир» Тимофей Баженов.

— Экология – это сложная и всеобъемлющая наука, точнее, это синтез понятий. И проблемы, которые вид Homo sapiens может создать для нашей планеты, – биосинтетические. Если говорить о глобальных процессах и биосистемах, то, я думаю, роль человека в них сильно преувеличена. Хотя нанести вред своей комфортной среде люди, безусловно, могут. В первую очередь, когда мы говорим об экологии, мы должны говорить об ответственном отношении к окружающей среде – но не нужно паники. Мы – дети России и в силах заступиться за свою маму, – отметил спикер.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на примере своего региона рассказал, как можно найти баланс между экономикой и экологией.

— Нам удалось достичь баланса, когда крупнейшие предприятия работают и делают все, чтобы сохранить уникальность окружающей природы. Сегодня около 45 промышленных предприятий Вологодской области открыты для посещения, они создали специальные просмотровые галереи, откуда посетители могут увидеть весь производственный цикл, – поделился опытом глава региона.

По его мнению, на каждом предприятии должен соблюдаться экологический стандарт, который предусматривает и заботу об окружающей среде, и заботу о здоровье сотрудников.

— На днях в Вологде состоялась презентация экологического стандарта: столица нашей области готова подавать пример другим российским городам в том, как организовать производство и минимизировать воздействие на окружающую среду, – добавил спикер.

Тему «Как реагировать на информационные атаки и психологические операции» обсуждали с военным экспертом, подполковником Андреем Марочко в Луганской Народной Республике.

— Информационно-психологические операции проводятся абсолютно на всех площадках: это и социальные сети, это и телефон, и печатные СМИ. Это очень обширный род деятельности. Вы, молодое поколение, являетесь главной целью для центров психологических операций. Молодые люди всегда были диссидентами: у вас играют гормоны, вы считаете, что вы взрослые, вы самостоятельно принимаете решения. Но на самом деле это не так: у вас только формируется сознание, понимание происходящего в мире, – обратился к молодежи Марочко.

Подполковник рассказал, что в инфопространстве активно действуют западные спецслужбы, которые вкладывают в умы людей идеи, деструктивно влияющие на общество. Спикер призвал соблюдать «информационную гигиену».

— Молодые люди, общаясь в чатах, могут не знать, кто находится на другом конце. Это могут быть те же самые спецслужбы. В контексте получения информации в интернете всегда обращайте внимание на источник данных – обезличенный Telegram-канал не может быть источником официальной информации. Когда вы смотрите ролики, когда вы читаете социальные сети и новости, подвергайте это сомнению, – дал совет эксперт.

Из чего состоит культурны код россиян, обсудили в Нижнем Новгороде. Здесь главная тема марафона – «Наследие России». Заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов Елена Кряжева-Карцева отметила главные архетипы русского человека: патриархальность, братство, сакральность территории, семейные ценности и другие. Из этих архетипов в свою очередь складывается образ российского государства в виде сильной власти, основанной на правде и святости.

— Россия должна вернуться к исконным ценностям и опираться на мудрость поколений. Большая роль в развитии семейных и духовных ценностей в российском обществе принадлежит именно молодежи, – отметила Кряжева-Карцева.

Сегодня, 1 сентября, на марафоне выступят писатель и блоге Дмитрий Пучков с темой «Воспитание молодежи тогда и сейчас. Как сегодня сформировать крепкое молодое поколение успешных людей во благо страны», саксофонист Игорь Бутман с темой «Джаз с русской душой», писатель Захар Прилепин с темой «Можно ли отметить русскую культуру» и многие другие.

Познакомиться с программой каждой площадки можно на странице марафона общества «Знание». Самые активные слушатели поборются за ценные призы.