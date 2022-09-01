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1 сентября 2022, 17:04 0

Чулпан Хаматова пожаловалась на травлю со стороны коллег

Актриса заявила, что её «пинают» те, кому она когда-то помогала

Чулпан Хаматова пожаловалась на травлю со стороны коллег
Фото: livelib.ru

Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию после начала спецоперации. Сейчас она жалуется, что коллеги намеренно травят её, пользуясь её непростой ситуацией. Об этом актриса рассказала в одном из интервью латвийским журналистам, сообщает «Пятый канал».

Вскоре после начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова вместе с детьми переехала в Латвию. Она поселилась в своём доме под Ригой и устроилась на работу в театр. Актриса признаётся, что зарабатывает не так много, как в Москве, но возвращаться не намерена.

В недавнем интервью Хаматова пожаловалась на травлю со стороны коллег. По её словам, люди, которым она когда-то помогала в ущерб себе, сейчас пользуются ситуацией, чтобы её «пнуть». При этом артистка заявляет, что ничто не может изменить её взгляды на политическую ситуацию.

Многие поклонники и коллеги отвернулись от Чулпан после её антироссийских высказываний и участия в соответствующих постановках в латвийском театре.

Предательницей артистку считает, в том числе, и телеведущий Вячеслав Манучаров. Его возмутило, что Хаматова высмеивала звание народной артистки России, которое она носила десять лет. А уехав в Латвию, актриса вдруг заявила, что всегда считала этот статус «бредятиной».

Одной из первых страну также покинула актриса Ингеборга Дапкунайте. При этом она жалела о том, что не сделала этого раньше. Однако на днях артистка принялась жаловаться на тяготы жизни за границей.

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#СМИ #шоу-бизнес

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