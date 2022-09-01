Дмитрия Шепелева разыскивают судебные приставы после судов с отцом Жанны Фриске
С Шепелева намерены взыскать более 500 тысяч рублей
Дмитрий Шепелев несколько лет беспрерывно судился с отцом Жанны Фриске. Телеведущий проиграл большую часть процессов, однако не торопится платить по счетам. Стало известно, что Шепелева разыскивают судебные приставы из-за крупного долга, сообщает «СтарХит».
Судебные приставы намерены взыскать с Дмитрия Шепелева более 500 тысяч рублей. Эта сумма составляет лишь семь процентов от той, что телеведущий должен выплатить по решению суда. Соответственно, речь идет о семи с лишним миллионах рублей.
Вероятно, это те деньги, которые Шепелев должен родителям Жанны Фриске. В 2020 году отец певицы погасил перед «Русфондом» 21-миллионный долг, при этом треть суммы суд постановил взыскать с Дмитрия в пользу Владимира Фриске.
Недавно стало известно, что Владимир Борисович и Шепелев подписали мировое соглашение. Чтобы не выплачивать долг, телеведущий согласился передать Фриске долю сына Платона в квартире Жанны. Несмотря на достигнутые договоренности, исполнительное производство, похоже, осталось. Дмитрий уже обратился в суд.
Несмотря на то, что Шепелеву и Владимиру Фриске впервые за много лет удалось хоть в чём-то договориться, до мира между ними ещё далеко. Отец покойной певицы постоянно упрекает Дмитрия в растрате денег 9-летнего внука.
По его словам, на счету Платона было 200 тысяч евро, а сейчас осталось всего шесть. Эти деньги должны были достаться сыну Жанны, когда ему исполнится 18 лет. Фриске уверен, что Шепелев на эти деньги купил себе новую машину и содержит свою семью. Владимир Борисович намерен разобраться с деньгами, которые исчезли со счёта внука.
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