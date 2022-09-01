В Благовещенске на ОКЦ презентовали детские кружки и секции

Сегодня в День Знаний в Благовещенске на площади возле ОКЦ состоялась выставка-ярмарка организаций дополнительного образования детей.

Встречи родителей и их детей с представителями кружков и секций в областной столице не проводились два года. Всё из-за коронавирусных ограничений. Сегодня на ОКЦ показать себя пришли воспитанники болечем 30 коллективов и секций, а посмотреть на них собралось несколько сотен горожан.

— Такие мероприятия имеет смысл проводить. Не все знают про коллективы, где какие ансамбли, не все имеют возможность пойти на концерты, а тут всё в одном месте. Не у всех есть время сидеть в телеграм-каналах, а так как это проводится 1 сентября, люди в любом случае идут куда-то в парк. Мы таким же способом нашли занятие для своего ребёнка, и уже некоторое время занимаемся в ансамбле. Думаю, что это самый доступный способ для родителей, там более, что можно совместить приятное с полезным, ­– поделилась жительница Благовещенска Наталья.

В сквере возле ОКЦ было людно, одни записывали детей на дополнительные занятия, другие просто пришли отдохнуть и стенды учреждений осматривали скорее из любопытства.

— Мы уже присмотрели для своего ребёнка спортивную секцию, недалеко от дома. Я сама работаю в сфере культуры и по своему опыту могу сказать, что вот такие площадки очень востребованы, всегда пользуются популярностью. Всем важно живое общение, никакие соцсети это не заменяют, – рассказала Анна из Благовещенска.

Конечно, больше всего были рады возможности показать себя именно творческие коллективы – для них это лучшая реклама.

— Сегодня всё замечательно, танцуем, отдыхаем, радуем людей. После таких мероприятий всегда приходят новенькие, особенно в этом году пришло много маленьких деток, от семи лет. Пока такие ярмарки не проводились, было сложно, но мы рекламировали себя по доступным каналам, на соревнованиях, либо через друзей, знакомых, – рассказывает Александра, участник танцевального коллектива, регистрирующая всех желающих.

фото: Амур.инфо