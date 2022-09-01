Сенатор Артём Шейкин открыл День знаний в БГПУ

Фото: Анна Васильева

Представитель Амурской области в Совете Федерации РФ Артём Шейкин выступил на торжественной линейке перед первокурсниками БГПУ. Он поздравил ребят с Днем знаний и началом нового этапа жизни – учебы в высшем учебном заведении.

БГПУ – альма-матер Артёма Шейкина: здесь он получил первое высшее образование, окончив БГПУ в 2001 году по специальности «Педагог по физической культуре и спорту». Выступая перед первокурсниками, сенатор процитировал слова советского поэта Михаила Светлова: «Настоящий учитель – не тот, кто тебя постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе стать самим собой».



— Могу с уверенностью сказать, что в БГПУ работают педагоги и преподаватели, которые точно помогут вам стать теми, кем вы мечтаете. Это тот университет, где вы сможете получить необходимые знания и найти новых друзей. Вы выбрали правильный вуз! – сказал Артём Шейкин.



Сенатор пожелал первокурсникам хорошей учебы, новых достижений, а также ценить и уважать своих преподавателей.

Фото: Анна Васильева