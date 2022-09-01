Василий Орлов: «Наши дети должны равняться на настоящих Героев»

Сегодня, 1 сентября, в благовещенской гимназии № 25 торжественно открыли мемориальную доску в честь выпускника этой школы, Героя России Андрея Иванова. Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Иванов Андрей Андреевич – командир десантно-штурмовой роты 155 отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа. 6 марта 2022 года, находясь под артиллерийским обстрелом противника, десантно-штурмовая рота морской пехоты под его руководством захватила выгодную позицию на противоположном берегу реки и обеспечила наведение и прикрытие переправы для продвижения основных подразделений батальона. За совершение подвига и проявленные при этом мужество, смелость и отвагу в ходе выполнения задач специальной военной операции на Донбассе гвардии капитан Иванов награжден медалью «Золотая Звезда» с присвоением звания Героя Российской Федерации (посмертно).

В торжественной церемонии открытия мемориальной доски участвовали губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, семья военнослужащего, кадеты и ученики гимназии.

Фото: правительство Амурской области

Идея устанавливать памятные доски на фасады школ, где учились Герои России – участники СВО, принадлежит «Российскому военно-историческому обществу». В Приамурье продолжат увековечивать память о военнослужащих.

— Андрей Андреевич Иванов удостоен высшей воинской награды за подвиг, совершенный в ходе специальной военной операции. Наша задача сделать так, чтобы дети равнялись на таких, как он. Чтобы они знали, что настоящие Герои – это не «звезды» социальных сетей, модные реперы или персонажи комиксов, а такие ребята, которые защищают нашу страну с оружием в руках. Сегодня дочь настоящего Героя Андрея Иванова, Аксинья, стала первоклассницей, желаю ей успехов. Уверен, она очень гордится своим отцом так же, как и все мы. Выражаю слова благодарности родителям Андрея Андреевича за то, что воспитали настоящего патриота нашей страны. Вечная память и вечная слава Герою – Андрею Андреевичу Иванову, – сказал Василий Орлов.