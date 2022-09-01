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1 сентября 2022, 17:43 0

Похитителя телефона ищут в Благовещенске

Его лицо зафиксировали камеры наблюдения

Похитителя телефона ищут в Благовещенске
Фото: МО МВД России «Благовещенский»

В полиции сообщают, что мужчина украл телефон с прилавка в торговом центре. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливает его личность.

Инцидент произошел 28 августа в Благовещенске. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговом центре: молодой человек забрал сотовый телефон, оставленный другой посетительницей на прилавке.

По данному факту следователем городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК «Кража». Ущерб составил 16 000 рублей.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в установлении личности молодого человека, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8-999-166-26-20, 8-924-672-85-31, 02, 102.

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#закон #криминал #происшествия

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