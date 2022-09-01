Пять амурских компаний признаны лучшими экспортерами Дальнего Востока

Всероссийская премия «Экспортер Года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в сфере экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

— Институты поддержки бизнеса в регионе активно работают с экспортно-ориентированными предприятиями. Большинство компаний-призеров от Приамурья получали государственную поддержку: от сопровождения экспортного контракта и размещения на электронных площадках, до получения федеральных субсидий на инфраструктуру и расширение границ ТОР, – отметила директор агентства Амурской области по привлечению инвестиций Ольга Темченко.

Компания по производству и продаже натурального меда и продуктов для здорового питания «Эссен-Амур» стала победителем сразу в двух номинациях – «прорыв года» и «экспорт в сфере базовой продукции АПК среди МСП».

У крупного бизнеса в этой номинации второе место занял МЭЗ «Амурский». Маслоэкстракционный завод компании «Соя АНК» вышел в этой номинации на третье место. Кроме того, производителя отметили как лучшего экспортера среди крупного бизнеса в номинации «Новая география». Компании занимаются глубокой переработкой сои с получением таких продуктов, как соевый изолят, пищевая соевая клетчатка, соевое и растительное масло, лецитин, шрот.

Лучшими также признали амурских экспортеров, оказывающих услуги. Первое место среди представителей крупного бизнеса заняла свободненская поликлиника. Учреждение оказывает лабораторные и диагностические услуги, в том числе для иностранных сотрудников, работающих на территории Свободного. Третье место в сфере услуг в малом бизнесе досталось – ООО «ГК Евразия». Специалисты компании помогают с международной логистикой и экспедированием.

Глава РЭЦ Вероника Никишина со своей стороны отметила, что Дальневосточный федеральный округ каждый год удивляет новыми экспортными поставками и историями региональных производителей.

— И этот год не стал исключением: в списке победителей и призеров как наши старые знакомые – те, кто принимают участие в конкурсе «Экспортер года» не в первый раз, так и новички, что особенно приятно, – добавила она.

Определение победителей и призеров «Экспортера года» идет в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минкомсвязи России.

— Географическое положение Амурской области просто обязывает нас делать упор на экспорт. У региона хорошие перспективы занять лидирующие позиции по темпам развития экономики. У нас строятся уникальные в масштабах страны промышленные предприятия, модернизируется и развивается аграрная отрасль, за счет новых инфраструктурных проектов открываются широкие возможности сотрудничества с азиатскими странами. Работе наших экспортно-ориентированных предприятий мы уделяем пристальное внимание и всегда отслеживаем их достижения. Мы готовы помогать как в продвижении развитого бизнеса, так и начинающим экспортерам, которые только планируют свою деятельность. Для этого в Амурской области создана и успешно работает комплексная инфраструктура поддержки экспортно-ориентированных предприятий, – отметил губернатор Василий Орлов.