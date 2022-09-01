72-летний Александр Буйнов попал в больницу

Александр Буйнов обратился в больницу с сильной болью. Артисту сделали блокаду позвоночника, после чего ему стало легче.

72-летний певец признался, что из-за болей не мог ходить, но врачи подняли его на ноги. По его словам, он чувствует себя прекрасно и уже собирается лететь по работе в Сочи.

Артист уже не первый раз жалуется на здоровье. В начале года Буйнов неудачно упал с лестницы и сломал руку. Его супруга Алёна оказала ему первую помощь, закрепив руку на самодельной лангете.

Два года назад Александр показал пугающие фото после операции. Тогда певец резко похудел после удаления желчного пузыря.

А в прошлом Буйнов лечился от онкологии. В 2011 году врачи диагностировали у него рак предстательной железы. Благодаря лечению и поддержке жены ему удалось справиться с тяжёлой болезнью. Артист признавался, что очень любит жизнь, поэтому не позволял себе негативных мыслей во время болезни.