Амурские компании могут работать с госзаказами по всей стране

Амурский бизнес вышел за границы региона благодаря московскому порталу поставщиков. На нем зарегистрировались 150 региональных предпринимателей и предприятий.

Онлайн-платформа поставщиков Москвы объединяет 53 тысячи госзаказчиков из 39 регионов России. Её создали в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. За несколько лет столичный проект стал межрегиональным.

Как отмечают предприниматели, главные плюсы платформы – простота регистрации и работы на ней, а также выход на рынки других регионов.

Амурское digital-агентство «Dark Studio» работает на портале поставщиков уже около трех лет. За это время компания исполнила порядка 50 контрактов для заказчиков из Москвы, Кемерова, Кузбасса, а также городов Дальнего Востока.

— Мы следим за интересными заявками, смотрим техническое задание, а также какие требования к подрядчикам. Если мы проходим по всем параметрам, мы подаем заявку. После этого непосредственно заказчик выбирает подрядчика из всех поданных заявок, – рассказала исполнительный директор «Dark Studio» Татьяна Столярова.

Как отметила специалист, заказов на платформе достаточно много.

Сейчас площадкой пользуются около 270 тысяч предпринимателей со всей страны. За последние пять лет регионы опубликовали почти 770 тысяч госзакупок на сумму 80,7 миллиарда рублей.