Для амурчан проведут прямой эфир по вопросам поддержки семей с детьми

В пятницу, 2 сентября, в 14:00 заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда Амурской области Наталья Белякова проведёт прямой эфир, где ответит на вопросы по поводу поддержки семей с детьми.

Трансляция пройдёт на площадке регионального ЦУР. Специалист расскажет амурчанам о выплатах на детей от 8 до 17 лет, реконструкции жилья с использованием маткапитала и о других мерах поддержки. Амурчане смогут получить ответы на вопросы, связанные с данной темой.

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#дети #интернет

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Кристина Хасуева