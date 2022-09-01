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1 сентября 2022, 16:21 0

Бизнесмен из Белогорска три месяца не платил зарплату

Он задолжал работникам около 800 тысяч рублей

Бизнесмен из Белогорска три месяца не платил зарплату
Фото: Амур.инфо

Житель Белогорска, возглавляя общество с ограниченной ответственностью, с января по март 2022 года не выплачивал сотрудникам заработную плату. Теперь он отправится под суд.

Следственным отделом по городу Белогорску завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя организации в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации». Статья предусматривает штраф в размере до 500 тысяч рублей.

По данным следствия, обвиняемый, чья компания занимается сбором и обработкой сточных вод, задолжал двенадцати своим работникам около 800 тысяч рублей.

В результате принятых на стадии предварительного следствия мер все деньги потерпевшим выплачены в полном объеме.

Обвинительное заключение в отношении бизнесмена утверждено прокурором Белогорска. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд, сообщили в региональном следственном комитете.

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#закон #происшествия

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