Адвокат Жорин заявил, что сбежавшие российские артисты рискуют быть изгнанными из Прибалтики

Недвижимостью в Прибалтике владеют Чулпан Хаматова, Сергей Светлаков, Семён Альтов и другие артисты. Жорин считает, что у знаменитостей есть серьёзный повод для беспокойства.

В первую очередь это касается тех, кто не имеет гражданства или вида на жительство. Ведь ухаживать за своей недвижимостью гораздо сложнее, не имея возможности въехать в страну. Адвокат считает, что для наших соотечественников это далеко не последний звоночек, и всё будет только усугубляться.

Он подчеркнул, что прибалтийские страны радикально настроены в отношении абсолютно всех россиян. Поэтому даже те российские артисты, которые выразили негативную позицию в отношении спецоперации, рискуют быть изгнанными из других государств. Они пытаются быть своими в недружественных странах, однако это не получится. Поэтому в этой ситуации многие могут оказаться чужими и у себя на родине, и там.

Адвокат отметил, что, тем артистам, кто имеет в Прибалтике недвижимость и уже получил там вид на жительство или гражданство, будет проще. Однако против тех, у кого обычные туристические визы, будут массовые гонения и притеснения. Они существуют уже сейчас, но будут только набирать силу.