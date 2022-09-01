Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 0

Адвокат Жорин заявил, что сбежавшие российские артисты рискуют быть изгнанными из Прибалтики

Сергей Жорин рассказал об участи российских знаменитостей в прибалтийских странах

Адвокат Жорин заявил, что сбежавшие российские артисты рискуют быть изгнанными из Прибалтики
Фото: pulse.mail.ru

На днях известный адвокат Сергей Жорин в своём Телеграм-канале сообщил, что Эстония запретила россиянам въезд по туристическим визам. Теперь тот, кто не может ухаживать за своей недвижимостью в этой стране, может её лишиться. В беседе с «Экспресс газетой» юрист объяснил, в каком положении оказались звёзды российского шоу-бизнеса.

Недвижимостью в Прибалтике владеют Чулпан Хаматова, Сергей Светлаков, Семён Альтов и другие артисты. Жорин считает, что у знаменитостей есть серьёзный повод для беспокойства.

В первую очередь это касается тех, кто не имеет гражданства или вида на жительство. Ведь ухаживать за своей недвижимостью гораздо сложнее, не имея возможности въехать в страну. Адвокат считает, что для наших соотечественников это далеко не последний звоночек, и всё будет только усугубляться.

Он подчеркнул, что прибалтийские страны радикально настроены в отношении абсолютно всех россиян. Поэтому даже те российские артисты, которые выразили негативную позицию в отношении спецоперации, рискуют быть изгнанными из других государств. Они пытаются быть своими в недружественных странах, однако это не получится. Поэтому в этой ситуации многие могут оказаться чужими и у себя на родине, и там.

Адвокат отметил, что, тем артистам, кто имеет в Прибалтике недвижимость и уже получил там вид на жительство или гражданство, будет проще. Однако против тех, у кого обычные туристические визы, будут массовые гонения и притеснения. Они существуют уже сейчас, но будут только набирать силу.

Просмотров всего: 287

#недвижимость #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

72-летний Александр Буйнов попал в больницу
В России и мире

Илья Резник и Любовь Успенская помирились после многолетней ссоры
В России и мире

Лариса Гузеева жалеет, что согласилась быть ведущей шоу «Голос 60+»
В России и мире

Кристина Асмус стала фигурантом дела о дискредитации российской армии