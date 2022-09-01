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1сентября
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сегодня, 15:59 0

Благовещенские автомобилисты в нарушение закона паркуются на остановках

Горожанка пожаловалась в ГИБДД на горе-водителей

Благовещенские автомобилисты в нарушение закона паркуются на остановках
Фото: Амур.инфо

После сообщения Амур.инфо об автомобилистах, создающих угрозу на автобусных остановках в Благовещенске, в редакцию поступила ещё одна жалоба от читательницы, которая уже пробовала решить проблему в ГИБДД.

Благовещенка рассказала, что на автобусной остановке на пересечении улиц Мухина – Амурской автомобисты паркуются до сих пор. И это не только создает неудобства, но и представляет опасность для жизни благовещенцев.

— Я лично много раз подходила к водителям, чьи машины стояли на остановках, и требовала уехать, так как стоит знак «Остановка». Уезжали сразу, говоря, что не видели знак. Он и правда стоит немного дальше от самой остановки, – рассказывает Елена.

Неравнодушная благовещенка решила не оставлять ситуацию без внимания.

— Я обращалась с письмом на официальный сайт ГИБДД по данной проблеме. Писала, что вся остановка заставлена частными автомобилями. Мне пришел официальный ответ, что признаков преступления в этом нет. Рассмотрение вопроса закрыто, – написала в редакцию горожанка.

В распоряжении редакции имеются как обращение в ГИБДД, так и официальный отказ.

Фото: Амур.инфо

Женщина считает, что это дело не будут рассматривать, пока на остановке не собьют человека.

За разъяснением ситуации корреспондент Амур.инфо обратился в городской отдел ГИБДД. Там героине нашей публикации порекомендовали подать еще одну жалобу и приложить к ней полученный отказ. Запрос обещают пересмотреть.

Если у вас есть не менее интересная история, которой вы готовы поделиться с Амур.инфо, пишите на наш WhatsApp +7-914-594-66-25.

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#дороги

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