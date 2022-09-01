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1сентября
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Илья Резник и Любовь Успенская помирились после многолетней ссоры

Конфликт между Резником и Успенской произошёл в 2011 году

Илья Резник и Любовь Успенская помирились после многолетней ссоры
Фото: elleonora.ru

Громкий конфликт между Любовью Успенской и Ильёй Резником произошёл в 2011 году. Тогда поэт заявил, что артистка не расплатилась с ним за знаменитую песню «Кабриолет», а также ещё за 17 песен, написанных для неё вместе с композитором Гарри Голдом, сообщает издание Prozvezd.

Оскорблённый Резник запретил Успенской исполнять «Кабриолет» и другие шлягеры на его стихи. Однако королева шансона продолжала их петь даже под угрозой больших штрафов. А недавно стало известно, что поэт и певица помирились.

По словам Резника, он больше не держит зла на Успенскую. Именно поэтому на недавнем юбилейном вечере певица исполнила несколько его композиций. А в дуэте с Еленой Север прозвучала песня «Россия, я верю в твои силы».

Илья Рахмиэлевич рассказал, что перед концертом ему звонила Север и спрашивала, не будет ли он против, если эту песню они исполнят вместе с Успенской. Елена сказала, что певица очень сожалеет из-за всего произошедшего.

Резник объяснил, что старается прощать былые обиды. По его словам, в Крыму он познакомился с Епископом ялтинским, владыкой Нестором. Беседы с ним имеют для поэта огромное значение.

Илья Рахмиэлевич признаётся, что радуется каждому дню и за всё благодарит Бога. Он отмечает, что за полтора года, которые они с женой живут в Крыму, они очень изменились. Каждый день они общаются с людьми, которые настроены исключительно на добро.

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#шоу-бизнес

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