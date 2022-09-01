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Лучший в России дизайн дома выполнили амурчане

Он демонстрирует достопримечательности региона

Лучший в России дизайн дома выполнили амурчане
Фото: Максим Миронов

Достопримечательности Амурской области презентовали на территории арт-кластера «Таврида».

В 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России при поддержке Федерального агентства по делам молодежи запущен проект «АРТ.РОДИНА» в жилой зоне арт-кластера «Таврида», расположенного в республике Крым. По замыслу проекта, региональные команды оформили жилые домики в стилистике определенного региона, населенного пункта или интересной локации России, используя постеры, карты, фотографии и любые другие элементы.

Фото: из архива Максима Миронова

От Амурской области в разработке проекта принял участие коллектив из 15 человек, непосредственно на площадке арт-кластера работали шестеро. Среди них – креативная молодежь области, студенты Амурского государственного университета.

Поддержку проекту оказало правительство Амурской области и благовещенский центр современных решений «Эвекон».

— Для работы были выбраны два домика. Оформление первого рассказывает об особенностях Амурской области, а второго – об особенностях и культурных традициях Китая и их влиянии на наш регион. Участок между двумя домами оформлен в виде русско-китайской границы: стилизованная инсталляция пограничного столба и реки Амур, переходящая в объёмное изображение «Чёрного дракона».

Фото: из архива Максима Миронова

Результат работы команды впечатлил организаторов. Оформление было отмечено в качестве лучшего среди других творческих концепций регионов.

В проекте «АРТ.РОДИНА» участвовало 60 субъектов, но на сегодняшний день реализовано только 39 концепций стилизации жилых зон.

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#культура #отдых #студенты #туризм

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