Лариса Гузеева жалеет, что согласилась быть ведущей шоу «Голос 60+»

В интервью Первому каналу Гузеева призналась, что очень волнуется и на съёмочной площадке находится в «полуобморочном состоянии». Телеведущая так переживает, что у неё «всё дрожит», ей кажется, что она всё испортила. По словам актрисы, она нервничает перед каждым проектом и всегда жалеет, что согласилась вести очередное телешоу.

Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим шоу «Голос» 10 лет. Недавно он заявил, что решил взять творческий отпуск, поэтому минимум один сезон не будет участвовать в съёмках проекта.

Гонорар заменившей его Гузеевой в шоу «Голос 60+» составит около двух миллионов рублей в месяц. Зарплата телеведущей в проекте «Давай поженимся!» была в два раза меньше.

Наставниками в пятом сезоне шоу «Голос 60+» стали Александр Малинин, Валерий Сюткин, Елена Ваенга и Игорь Корнелюк.