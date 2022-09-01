В Благовещенске произошло два ДТП с участием автобусов
Автомбили Nissan «нападают» на общественный транспорт
С утра 1 сентября в Благовещенске произошло сразу два ДТП с участием маршрутных автобусов. В аварии на перекрёстке улиц Театральной и Амурской виновник пока не установлен, а на пересечении улиц 50 лет Октября и Зелёной в ДТП виновен водитель легкового авто.
Сегодня утром на пересечении улиц Театральной и Амурской белый универсал Nissan не смог разминуться с маршрутным автобусом. Оба водителя отделались лёгким испугом и косметическими повреждениями, сообщает канал autoroadblg.
Фото: телеграм-канал autoroadblg.
В аварии на перекрёстке улиц 50 лет Октября и Зелёной причиной стало непредсказуемое поведение водителя ещё одного легкового Nissan, повреждения которого оказались более существенными. Он двигался без номерных знаков. Рулевой иномарки также не имел водительского удостоверения и документов на автомобиль, сообщает телеграм-канал dpskontrol_28rus.
Фото: телеграм-канал dpskontrol_28rus
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