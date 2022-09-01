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1сентября
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сегодня, 14:08 0

Из Амурской области выдворили 22 нелегальных мигранта

Одна нарушительница семь лет жила в стране незаконно

Из Амурской области выдворили 22 нелегальных мигранта
Фото: УФССП России по Амурской области

Амурские судебные приставы в августе выдворили из страны 22 нелегальных мигранта, нарушивших законодательство о пребывании в России, сообщает управление ФССП по Амурской области.

Выдворенные нарушители родом из Китая, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Так, гражданин Узбекистана жил в селе Константиновка, но мужчина не имел регистрации по месту жительства или пребывания на территории России. При этом срок его пребывания в стране истёк в марте 2022 года. А гражданка Китая жила в Амурской области незаконно в течение семи лет. Женщина приехала в Благовещенск в феврале 2015 года, её виза истекла в апреле того же года. Нарушительницу нашли в одном из торговых центров города во время внеплановой проверки режима пребывания иностранных граждан.

Всех 22 иностранных граждан суд признал виновными в совершении административного правонарушения по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и назначил им штрафы в размере от 2 000 до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы страны.

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