Праздник цветов, улыбок и знаний: 1 сентября отметили в школах Благовещенска

В День знаний редакция Амур.инфо подготовила фоторепортаж с торжественной линейки благовещенского лицея № 6.

День знаний – время особенного трепета сердец. Вчерашние малыши знакомятся с первыми учителями и садятся за школьные парты. Мамы, папы и бабушки, затаив дыхание, любуются первым выходом своего чада на торжественную линейку в составе класса.

Фото: Амур.инфо

Торжественная линейка по традиции – это раздолье для фантазий флористов.

Фото: Амур.инфо

Какие только букеты ни красовались в руках у школьников и их родителей! Дарили учителям как один от всего класса, так и индивидуальные презенты.

— Мы посчитали, что в первый раз ребенок должен пойти со своим букетом, – рассказала мама первоклассника Надежда.

Не обошлось без добрых слов от гостей праздника. С Днем знаний школьников поздравил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

— Хочу пожелать всем вам успешного учебного года. Пусть он будет наполнен новым опытом, новыми знаниями, новыми достижениями! – сказал глава амурской столицы.

Фото: Амур.инфо

На празднике было все: и улыбки, и оркестровая музыка, и танцы. И, разумеется, куда без первого школьного звонка.

Фото: Амур.инфо

В этом году в первый раз в первый класс в лицей пошли 113 ребят, из них сформировали 5 классов. По традиции после линейки дети отправились на урок, где познакомились с учителем. С ним вместе они пойдут до четвертого класса.

— Каждый раз, когда знакомлюсь с первоклашками, очень волнуюсь. Они все такие разные! Это мой четвертый набор – четвертый первый класс, но я никак не привыкну к этому моменту. Это настоящий праздник! Деткам многое предстоит узнать, а я безмерно рада, что буду помогать им осваивать новые знания, расти и развиваться, – поделилась эмоциями учитель начальных классов лицея Ольга Шевченко.

Фото: Амур.инфо

– Я очень ждал первого сентября, мне хочется учиться и узнавать что-то новое. А еще мне очень понравилась наша учительница! – рассказал Денис Чернышов, вошедший в состав 1 «Б» класса.

Фото: Амур.инфо

В этом году в Благовещенске торжественные линейки прошли для 28 с половиной тысяч школьников. Впервые за школьные парты сели более трех тысяч ребят.